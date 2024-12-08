Юбилейными голом Мбаппе и разгромом закончился матч "Реала" в чемпионате Испании

Завершился перенесенный матч 16-го тура испанской Примеры, в котором встречались "Жирона" и мадридский "Реал", передает Vesti.kz.

Игра проходила на стадионе "Мунисипаль де Монтиливи" в Жироне (Испания) и завершилась победой мадридцев со счетом 3:0.

На 36-й минуте забил Джуд Беллингем. На 55-й минуте отличился игрок "Реала" Арда Гюлер. Точку на 62-й минуте поставил Килиан Мбаппе.

Для француза этот мяч стал 200-ым в карьере. Для достижения этого показателя 25-летнему игроку потребовалось провести всего 261 матч. 175 из 200 голов Мбаппе забил в составе французского "Пари Сен-Жермен" и еще 16 – в составе "Монако"

Мбаппе перебрался в "Реал" перед началом текущего сезона на правах свободного агента. Он подписал с командой пятилетний контракт.

В турнирной таблице испанской Примеры "Реал" набрал 36 очков и идет на второй строчке. "Жирона" с 22 очками идет восьмой. Обе команды провели по 16 игр.