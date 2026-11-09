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Ямаль вошёл в историю "Барселоны" после победы над "Атлетико"

Ламин Ямаль. Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

В матче 12-го тура испанской Ла Лиги между "Барселоной" и мадридским "Атлетико" 19-летний вингер каталонцев Ламин Ямаль отметился интересным статистическим достижением, передают Vesti.kz.

По данным статистического ресурса Opta, Ямаль стал первым игроком "Барселоны", создавшим семь голевых моментов в матче Ла Лиги против "Атлетико" со времен Хави в октябре 2008 года.

Отметим, что матч проходил в Мадриде и завершился со счётом 2:1 в пользу каталонского клуба. При этом первыми успеха добились хозяева поля усилиями Джулиано Симеоне на 10-й минуте. На это "сине-гранатовые" ответили дублем Фермина Лопеса, отличившегося на 45-й и 66-й минутах соответственно. Причём второй гол он забил с передачи Ямаля.

В текущем сезоне Ямаль провёл 16 матчей во всех клубных турнирах, забив 13 голов и сделав 12 ассистов.

"Барселона" с 33 очками лидирует в таблице, оторвавшись на три пункта от идущего вторым "Реала". "Атлетико" с 28 очками занимает третье место.

В следующем туре "Атлетико" сыграет на выезде с "Хетафе", а "Барселона" встретится дома с "Вильярреалом". Оба матча пройдут 22 ноября.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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