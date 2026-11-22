Главный тренер каталонской "Барселоны" Ханс-Дитер Флик высказался о промахе Ламина Ямаля с пенальти в матче 13-го тура чемпионата Испании против "Вильярреала" (3:2), передают Vesti.kz.

Флик задумался о смене пенальтиста?

При счёте 0:2 испанский вингер заработал одиннадцатиметровый удар, однако не сумел сократить отставание: мяч после его удара попал в штангу. После встречи немецкий специалист признался, что может пересмотреть порядок выбора исполнителя пенальти в команде.

"Ямаль бил пенальти вместо Рафиньи? Ламин и раньше забивал пенальти. Игроки сами решают, кто будет бить, но, возможно, мне стоит изменить эту систему. Они оба способны забить, но нам нужно это обсудить", - цитирует слова Флика Barca Universal.

Статистика пенальти Ямаля и Рафиньи

В нынешнем сезоне Рафинья реализовал все три назначенных ему пенальти. У Ямаля статистика значительно хуже: вингер забил лишь один из трех одиннадцатиметровых ударов.

Единственный успешный пенальти испанец реализовал в матче с "Леванте" (4:2). Между этой встречей и игрой с "Вильярреалом" Ямаль также не сумел забить с точки в матче против "Расинга" (7:2).

Несмотря на промах в игре с "Вильярреалом", "Барселона" сумела отыграться после счета 0:2 и одержала победу. Каталонцы набрали 36 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу Ла Лиги.

Ранее "Барселону" лишили ключевого игрока после победного камбэка в Ла Лиге.