Испания
Сегодня 19:02
 

Ямаль попросил Флика исключить таланта "Барселоны"

Ламин Ямаль. ©ФК "Барселона"

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль обратился к главному тренеру Ханси Флику с просьбой не выпускать на поле одного из талантов "сине-гранатовых", передают Vesti.kz.

По данным Don Balon, 17-летний игрок считает, что игра команды резко теряет в качестве, когда Педри Гонсалес выходит в центр поля без поддержки Френки де Йонга, а рядом с ним оказывается 21-летний Марк Касадо. По словам Ямаля, в таких условиях Педри не может раскрыть свой потенциал, а атакующая линия получает меньше чистых передач.

Флик же прекрасно понимает ценность связки Педри и де Йонга, которая стала ключевой в построении игры "Барселоны". Однако настойчивость Ямаля подчёркивает проблему: при всей тактической дисциплине и надёжности Касадо пока не дотягивает по уровню к основным лидерам середины поля.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 7 6 1 0 21-5 19
2 Реал М 7 6 0 1 16-8 18
3 Вильярреал 7 5 1 1 13-5 16
4 Эльче 7 3 4 0 10-6 13
5 Эспаньол 7 3 3 1 10-9 12
6 Бетис 7 3 3 1 11-7 12
7 Атлетико М 7 3 3 1 14-9 12
8 Хетафе 7 3 2 2 8-9 11
9 Атлетик 7 3 1 3 7-8 10
10 Севилья 7 3 1 3 11-10 10
11 Валенсия 6 2 2 2 8-10 8
12 Алавес 7 2 2 3 6-7 8
13 Осасуна 7 2 1 4 5-7 7
14 Реал Сосьедад 7 1 2 4 7-11 5
15 Сельта 7 0 5 2 6-9 5
16 Райо Вальекано 7 1 2 4 7-10 5
17 Мальорка 7 1 2 4 6-11 5
18 Леванте 7 1 2 4 11-14 5
19 Жирона 7 0 3 4 3-16 3
20 Реал Овьедо 6 1 0 5 2-11 3

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Общий этап, мужчины
2 октября 00:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
ПСЖ
Проголосовало 8 человек

