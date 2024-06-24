Восходящая звезда "Барселоны" близок к переходу в "Челси"

Нападающий "Барселоны" и сборной Испании по футболу до 19 лет Марк Гиу может оказаться в "Челси", передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, лондонский клуб хочет заплатить 6 миллионов евро в качестве компенсации об освобождении контракта с "сине-гранатовыми" и закрыть эту сделку в ближайшее время.

Переговоры продолжаются. При этом "Барселона" предложила своему воспитаннику новое соглашение, но окончательного ответа со стороны игрока пока нет. Текущий контракт 18-летнего форварда с каталонцами действует до 30 июня 2025 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро.

Гиу родился в городе Гранольерс, где начинал заниматься футболом в фан-клубе "Барселоны" "Сан-Селони Барса". Он присоединился к академии "Барселоны" в 2013 году.

В июне 2023-го Марк впервые был вызван на матчи основной команды "Барселоны". Попал в заявку на предсезонные игры против "Сельты" и японского клуба "Виссел Кобе". Гиу дебютировал за основную команду в товарищеском матче против "Виссел Кобе", заменив Роберта Левандовски после первого тайма.

22 октября 2023-го Гиу провел первый матч за основу "Барселоны" в Ла Лиге против "Атлетика Бильбао" и спустя 23 секунды после выхода на поле отличился забитым голом, который принес победу каталонцам, а Марк был признан лучшим игроком матча. Далее последовали первая игра в Лиге чемпионов против донецкого "Шахтера" и первый гол в турнире во встрече против "Антверпена".