Новый главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо, успевший провести лишь два матча во главе команды, уже оказался в центре внимания из-за напряженных отношений с одной из главных звезд клуба - Винисиусом Жуниором, передают Vesti.kz.

Как сообщает Don Balon, бразильский форвард начал испытывать недоверие к наставнику после первых недель совместной работы.

Бразилец считает, что Мбаппе - любимчик тренера

По информации источников, Винисиус заметил, что Алонсо явно демонстрирует особое расположение к Килиану Мбаппе, который этим летом присоединился к "Реалу". Бразилец полагает, что француз стал главным фаворитом тренера и тем лидером, вокруг которого строится команда. В то же время сам Винисиус опасается оказаться на втором плане, несмотря на свои достижения и важность для коллектива.

Одной из причин недовольства игрока стало то, что Алонсо требует от всех футболистов выполнять большой объем работы без мяча, активно обороняться и прессинговать при потере мяча.

Винисиусу не нравится методы Алонсо

Винисиус считает, что это не его задача как нападающего, тем более что, по его мнению, Мбаппе не будет выполнять такие требования. По сравнению с прежним тренером Карло Анчелотти, который предоставлял бразильцу больше свободы на поле, подход Алонсо кажется Винисиусу чрезмерно жестким.

При этом сообщается, что Алонсо дал понять: если кто-либо не будет выполнять его установки, то вне зависимости от статуса игрок окажется на скамейке запасных. Таким образом, бразильцу придется бороться за свое место в стартовом составе на фоне растущего напряжения и подозрений в адрес нового наставника.

Мбаппе может стать главным лидером

Отметим, что Мбаппе присоединился к "сливочным" летом прошлого года. В дебютном сезоне он стал лучшим игроком мадридцев, проведя 56 матчей, в которых забил 43 гола и отдал пять результативных передач. На данный момент он оценивается в 180 миллионов евро.





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