Мадридский "Реал" обыграл "Барселону" (4:1) в матче за Суперкубок Испании. Он состоялся в Эр-Рияде на стадионе "Аль-Авваль Парк", передают Vesti.kz.

В составе "сливочных" хет-трик оформил Винисиус Жуниор. Видео голов можно посмотреть здесь.

По информации Opta Sports, он стал автором самого быстрого хет-трика в эль-класико в XXI веке.

Бразильский футболист забил три гола в ворота каталонского клуба уже к 39-й минуте.

"Реал" в 13-й раз в своей истории выиграл Суперкубок Испании. "Барселона", в свою очередь, 14 раз завоевывала этот почетный трофей.

Ранее сообщалось, что "Реал" может потерять Винисиуса из-за трансфера Килиана Мбаппе, подробности приведены по этой ссылке.