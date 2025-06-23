Бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор уже знает, что его одноклубник и соотечественник Родриго намерен покинуть клуб, передают Vesti.kz.

Звезда "Реала" недоволен новым тренером

По информации Don Balon, Родриго принял решение сменить команду из-за опасений, что при новом тренере Хаби Алонсо он не будет получать достаточного количества игрового времени.





"Арсенал" следит за ситуацией

Вингер не хочет проводить следующий сезон преимущественно на скамейке запасных или выходить лишь на замену. В связи с этим бразилец рассматривает вариант продолжения карьеры в английской премьер-лиге. Наибольший интерес к нему проявляет лондонский "Арсенал", наставник которого Микель Артета является большим поклонником таланта Родриго.





Цена играет ключевую роль

Однако возможный трансфер осложняют высокие финансовые требования футболиста. Сообщается, что Родриго нацелен на зарплату на уровне лучших нападающих мира, а "Реал" намерен выручить за него значительную сумму. Трансферная стоимость бразильца на данный момент оценивается в 90 миллионов евро.

В минувшем сезоне Родриго провел за "сливочных" 52 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.

Ранее полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем сообщил "Реалу" о желании вернуться домой. А главный тренер мадридцев Хаби Алонсо жестко высказался игроку "Реала" после удаления на клубном ЧМ.

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