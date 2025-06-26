В мадридском "Реале" назревает конфликт между двумя главными звездами атаки - бразильцем Винисиусом Жуниором и французом Килианом Мбаппе, передают Vesti.kz.

Винисиус поставил ультиматум "Реалу"

По информации Don Balon, бразильский вингер выдвинул жесткое требование руководству клуба: он хочет зарабатывать на миллион евро больше, чем французский форврад, чтобы согласиться на продление контракта.





Мбаппе моментально стал главной суперзвездой

Причиной напряженности стали условия нового соглашения и зарплатная иерархия в команде. С приходом Мбаппе, который провел в "Реале" лишь дебютный сезон, француз мгновенно стал центральной фигурой в атаке "сливочных". Клуб признал его лучшим игроком сезона.

Более того, Мбаппе установил новый рекорд результативности для дебютанта в истории мадридцев, забив 43 гола в 56 матчах во всех турнирах и став обладателем европейской "Золотой бутсы". Этот успех обеспечил ему статус самого высокооплачиваемого футболиста команды, что вызвало недовольство Винисиуса.





Бразилец намерен вернуть внимание "Реала"

Бразилец считает, что своими заслугами и вкладом в успехи клуба он заслуживает лидерства не только на поле, но и в финансовом плане. По данным источников, представители Винисиуса настаивают: продление контракта возможно только при условии, что он станет самым высокооплачиваемым игроком команды. Футболист фактически объявил "войну" французской суперзвезде, стремясь вернуть себе статус лидера.

Источники в клубе сообщают, что руководство "Реала" обеспокоено возможной эскалацией конфликта. Не исключено, что переговоры о новом контракте с Винисиусом могут сорваться, что поставит под угрозу его будущее в команде.

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