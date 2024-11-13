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Испания
Вчера 16:35
 

Видео издевательства Винисиуса над Мбаппе попало в сети

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Видео издевательства Винисиуса над Мбаппе попало в сети ©depositphotos.com/Musiu0

Бразильский форвард "Реала" Винисиус Жуниор поиздевался над своим напарником французом Киллианом Мбаппе на одной из тренировок команды, передает Vesti.kz.

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Бразильский форвард "Реала" Винисиус Жуниор поиздевался над своим напарником французом Киллианом Мбаппе на одной из тренировок команды, передает Vesti.kz.

В сети появилось видео, на котором Винисиус не стал отдавать мяч Мбаппе, а сделал финт под названием "радуга". Этот обманный трюк считается одним из самых издевательских в футболе. После этого Жуниор отдал мяч другому партнеру.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл 16 матчей во всех турнирах, отметившись восемью голами и двумя результативными передачами. Контракт Мбаппе с "Реалом" рассчитан до конца июня 2029 года.

Что касается Винисиуса, то бразильский футболист принял участие в 16 матчах за мадридский клуб, добавив к девяти голам еще семь результативных передач. Контракт с "Реалом" действует до 30 июня 2027 года.

"Реал" сделал выбор между Мбаппе и Винисиусом
 

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