Видео издевательства Винисиуса над Мбаппе попало в сети

Бразильский форвард "Реала" Винисиус Жуниор поиздевался над своим напарником французом Киллианом Мбаппе на одной из тренировок команды, передает Vesti.kz.

В сети появилось видео, на котором Винисиус не стал отдавать мяч Мбаппе, а сделал финт под названием "радуга". Этот обманный трюк считается одним из самых издевательских в футболе. После этого Жуниор отдал мяч другому партнеру.

Vinicius with a rainbow flick over Mbappè

😭😭😭



pic.twitter.com/U9RKHtnP3H — RMFCTeam (@RMFC_team) November 12, 2024

В текущем сезоне Мбаппе сыграл 16 матчей во всех турнирах, отметившись восемью голами и двумя результативными передачами. Контракт Мбаппе с "Реалом" рассчитан до конца июня 2029 года.

Что касается Винисиуса, то бразильский футболист принял участие в 16 матчах за мадридский клуб, добавив к девяти голам еще семь результативных передач. Контракт с "Реалом" действует до 30 июня 2027 года.

"Реал" сделал выбор между Мбаппе и Винисиусом

