Видео издевательства Винисиуса над Мбаппе попало в сети
Бразильский форвард "Реала" Винисиус Жуниор поиздевался над своим напарником французом Киллианом Мбаппе на одной из тренировок команды, передает Vesti.kz.
Бразильский форвард "Реала" Винисиус Жуниор поиздевался над своим напарником французом Киллианом Мбаппе на одной из тренировок команды, передает Vesti.kz.
В сети появилось видео, на котором Винисиус не стал отдавать мяч Мбаппе, а сделал финт под названием "радуга". Этот обманный трюк считается одним из самых издевательских в футболе. После этого Жуниор отдал мяч другому партнеру.
Vinicius with a rainbow flick over Mbappè— RMFCTeam (@RMFC_team) November 12, 2024
😭😭😭
pic.twitter.com/U9RKHtnP3H
В текущем сезоне Мбаппе сыграл 16 матчей во всех турнирах, отметившись восемью голами и двумя результативными передачами. Контракт Мбаппе с "Реалом" рассчитан до конца июня 2029 года.
Что касается Винисиуса, то бразильский футболист принял участие в 16 матчах за мадридский клуб, добавив к девяти голам еще семь результативных передач. Контракт с "Реалом" действует до 30 июня 2027 года.
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