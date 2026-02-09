В раздевалке мадридского "Реала" нарастает напряжение вокруг нападающего команды Килиана Мбаппе, передают Vesti.kz.

Кого "бесит" Мбаппе?

По информации El Nacional, сразу несколько ключевых игроков команды выражают недовольство поведением французского форварда.

Сообщается, что среди тех, кого беспокоит ситуация, – Тибо Куртуа, Дани Карвахаль, Федерико Вальверде и Винисиус Жуниор. По их мнению, Мбаппе пришёл в клуб с ощущением собственной исключительности и не всегда вписывается в командные принципы, на которых строится игра "Реала".

Основные претензии связаны с его работой без мяча. Француз редко участвует в прессинге и практически не помогает в обороне, из-за чего дополнительная нагрузка ложится на партнеров.

Вальверде и Карвахалю, в частности, регулярно приходится перекрывать зоны и компенсировать его отсутствие при потере мяча.

Недовольство вызывает и его поведение в атаке. В матчах, где игра не строится вокруг него, Мбаппе нередко теряется: мало открывается, слабо участвует в комбинациях и выпадает из общего рисунка. В команде считают, что форвард слишком сосредоточен на личной статистике, а не на коллективной игре.

Почему в "Реале" насторожены из-за Мбаппе

При этом в клубе подчеркивают, что вопрос не в футбольных качествах Мбаппе – его уровень никто не ставит под сомнение. Опасения вызывает именно влияние игрока на баланс команды и атмосферу внутри коллектива.

Пока ситуация не переросла в открытый конфликт, однако руководство "Реала" внимательно следит за происходящим. В Мадриде традиционно считают, что внутреннее единство – один из ключевых факторов успеха, и любые трения внутри раздевалки воспринимаются крайне серьезно.

Мбаппе повторил достижение Роналду и Месси и вошёл в историю

Килиан Мбаппе, присоединившийся к мадридскому "Реалу" летом 2024 года, практически сразу стал одной из ключевых фигур команды. Уже в первый сезон он помог клубу завоевать Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

В 2025 году француз повторил достижение Криштиану Роналду, забив 59 мячей за календарный год, а отметку в 60 голов в Лиге чемпионов он достиг быстрее португальца.

Кроме того, Мбаппе стал обладателем "Золотой бутсы" сезона-2024/25, преодолев рубеж в 40 забитых мячей за сезон.





Ранее сообщалось, что Альваро Арбелоа считает, что в нынешнем составе "Реала" есть футболист, превосходящий по своему влиянию даже Криштиану Роналду.