Мбаппе повторил достижение Роналду и Месси и вошёл в историю

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе продлил свою голевую серию в чемпионате Испании и отметился новым достижением, сообщают Vesti.kz.

27-летний француз забил гол "Валенсии" (2:0) в матче 23-го тура Ла Лиги. Таким образом, Мбаппе отличился в шестом матче подряд. Это лучший текущий показатель среди всех главных пяти чемпионатов Европы на данный момент.

Теперь на счету Мбаппе 23 гола и 4 результативных передачи в 22 матчах текущего сезона Ла Лиги, он лидирует в гонке бомбардиров.

По данным Madrid Zone, Мбаппе стал первым за десять лет и четвёртым в новейшей истории игроком, достигшим показателя в 23 гола после 23 туров Ла Лиги. Последним это делал Луис Суарес (2015/16), также эту отметку покоряли Лионель Месси (2012/13) и Криштиану Роналду (2014/15).

🚨 The last players to score 23+ goals in the first 23 games of La Liga:



• 2012/13 Leo Messi (35)

• 2014/15 Cristiano Ronaldo (28)

• 2015/16 Luis Suárez (23)

• 2025/26 KYLIAN MBAPPÉ (23)@LaLigaenDirecto pic.twitter.com/SlrGbvhjDF — Madrid Zone (@theMadridZone) February 8, 2026

Мбаппе проводит второй сезон в "Реале". В дебютной кампании форвард стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 31 голом.

Ранее главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа сравнил Мбаппе с Роналду.

