Испания
Сегодня 11:18
 

Мбаппе повторил достижение Роналду и Месси и вошёл в историю

Килиан Мбаппе. Фото: ФК "Реал" Мадрид©

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе продлил свою голевую серию в чемпионате Испании и отметился новым достижением, сообщают Vesti.kz.

27-летний француз забил гол "Валенсии" (2:0) в матче 23-го тура Ла Лиги. Таким образом, Мбаппе отличился в шестом матче подряд. Это лучший текущий показатель среди всех главных пяти чемпионатов Европы на данный момент.

Теперь на счету Мбаппе 23 гола и 4 результативных передачи в 22 матчах текущего сезона Ла Лиги, он лидирует в гонке бомбардиров.

По данным Madrid Zone, Мбаппе стал первым за десять лет и четвёртым в новейшей истории игроком, достигшим показателя в 23 гола после 23 туров Ла Лиги. Последним это делал Луис Суарес (2015/16), также эту отметку покоряли Лионель Месси (2012/13) и Криштиану Роналду (2014/15).

Мбаппе проводит второй сезон в "Реале". В дебютной кампании форвард стал лучшим бомбардиром Ла Лиги с 31 голом.

Ранее главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа сравнил Мбаппе с Роналду.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 23 19 1 3 63-23 58
2 Реал М 23 18 3 2 49-18 57
3 Атлетико М 23 13 6 4 38-18 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 23 10 8 5 37-28 38
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 23 8 9 6 30-25 33
8 Реал Сосьедад 23 8 7 8 33-31 31
9 Осасуна 23 8 5 10 28-28 29
10 Атлетик 23 8 4 11 25-33 28
11 Хетафе 23 7 5 11 18-27 26
12 Жирона 23 6 8 9 22-37 26
13 Севилья 23 7 4 12 30-38 25
14 Алавес 23 7 4 12 20-29 25
15 Мальорка 23 6 6 11 28-37 24
16 Эльче 23 5 9 9 31-35 24
17 Валенсия 23 5 8 10 23-37 23
18 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
19 Леванте 22 4 6 12 26-38 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

