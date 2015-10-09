В последние часы "Реал" получил предложение от клуба АПЛ

В последние часы "Реал" получил предложение от "Сандерленда", готового заплатить около 11 миллионов евро за Ферлана Менди, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

30-летний французский защитник остаётся ключевой фигурой в клубе, но его физическая форма вызывает вопросы. Игрок пропустил около 40 матчей за последние два сезона из-за травм, что делает любые решения о продлении контракта особенно сложными.

Продление контракта Менди под вопросом

Продление соглашения с Менди было инициировано Карло Анчелотти после победы "Реала" в Лиге чемпионов-2024, в знак признания его заслуг в прошлых успехах клуба.

Однако медицинские отчёты и постоянные мышечные травмы заставляют руководство пересматривать перспективы долгосрочной работы с игроком.

Предложение "Сандерленда"

"Сандерленд" оценил опыт и уровень Менди и готов принять риск его физической нестабильности. Предложенные 11 миллионов евро не покрывают полностью первоначальные вложения "Реала", но позволяют снизить фонд зарплат и освободить место в составе.

Дилемма "Реала": риск или стабильность

Руководство клуба рассматривает все варианты: сохранить Менди и рисковать длительными отсутствиями в ключевых матчах или согласиться на продажу и снять финансовое и спортивное давление. Решение будет принято с учётом долгосрочной стратегии клуба.

Менди представляет "Реал" с 2019 года, когда перешёл из "Лиона" за 48 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провёл всего три матча.

Ранее стало известно, что "Челси" предложил 120 миллионов евро за звезду "Реала".

