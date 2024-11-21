В "Барселоне" раскрыли правду про уход Месси
Советник президента "Барселоны" Энрик Масип высказался об уходе из аргентинского нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба, сообщают Vesti.kz.
Советник президента "Барселоны" Энрик Масип высказался об уходе из аргентинского нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба, сообщают Vesti.kz.
Напомним, Месси покинул каталонский клуб летом 2021 года. Тогда "сине-гранатовые" объяснили уход футболиста финансовыми и структурными препятствиями, несмотря на соглашение между сторонами о подписании нового контракта.
"Я не очень хорошо разбираюсь в этом вопросе. Президент сказал, что нельзя подвергать клуб опасности, и это правда. Можно было сделать все лучше. [Уход Месси] повлиял на Лапорту (президента "Барселоны"), потому что он его очень любил", – цитирует Масипа Marca.
"Барселону" лишили "нового Месси"
Месси находился в системе "Барселоны" с 2000 года. В составе "сине-гранатовых" Лео стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок и восемь раз Суперкубок страны. Четырежды он выигрывал Лигу чемпионов и три раза побеждал в Суперкубке УЕФА.
После ухода из "Барселоны" аргентинец два сезона провел во французском "Пари Сен-Жермене". С лета 2023-го Месси выступает за американский "Интер Майами".
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