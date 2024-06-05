Президент "Барселоны" Жоан Лапорта объяснил, почему решил уволить Хави Эрнандеса с поста главного тренера и назначить на его место немецкого специалиста Ханс-Дитера "Ханси" Флика, передают Vesti.kz.

"Хави проделал хорошую работу. Он возглавил команду в самый сложный момент. В прошлом году он выиграл Ла Лигу и Суперкубок. В этом сезоне дела пошли не очень хорошо, дошло до того, что Хави сказал, что не будет продолжать работу. Я согласился, потому что Хави - кулес в душе, и лучше было не менять тренера в середине сезона.

Казалось, что он не сможет продолжать работать под давлением. Затем была пресс-конференция, на которой он меняет свои высказывания, и встреча со спортивным директором, на которой он меняет свои запросы. Это заставляет меня думать о том, что команде необходимо придать новый импульс, чтобы запустить процесс и добиться максимальной отдачи от этого состава. У нас был вариант с Ханси Фликом, который, кажется, способен конкурировать с кем угодно с этим составом. Это сыграло решающую роль. Я думаю, что с Хави мы расстались очень элегантно. Он сдержал свое слово, и мы тоже. Мы достигли соглашения. Для него открыты двери, потому что он - воспитанник клуба. Теперь мы делаем поворот, чтобы продолжать побеждать.

Я беру на себя ответственность за это решение, как и за все решения, вместе с моим руководством. Но мы также приняли во внимание решение спортивного руководства, и поскольку у нас был вариант с Фликом, мы решили принять это решение. Нам придало уверенности то, что он знает о нашем клубе больше, чем мы думали", - приводит слова Лапорты Football Espana.

Контракт Флика с "Барселоной" рассчитан до лета 2026 года. Ранее он возглавлял сборную Германии, "Баварию" и "Хоффенхайм".