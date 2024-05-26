Уволенный из "Барселоны" тренер нашел себе топ-клуб

Испанский тренер "Барселоны" Хави Эрнандес нашел себе и место него захотел взять.

Как сообщает в социальных сетях журналист Педру Алмейда, следующим клубом Хави может стать лондонский "Челси".

Добавим, что 44-летний испанскклуб остался без призов.Стоит сказать, что по завершению сезона "Челси" решил расстаться с Маурисио Почеттино – аргентинец отработал с командой всего лишь один сезон.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что президент "Барселоны" Жоан Лапорта принял решение уволить Хави из-за все более растущих требований специалиста по усилению состава команды, а также после публичного заявления испанского специалиста о сложности подобного усиления ввиду тяжелого финансового положения сине-гранатовых.

По итогам нынешнего сезона АПЛ "Челси" занял шестое место.