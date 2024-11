Украинский вратарь вошел в историю "Реала": это первый случай в XXI веке

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин установил уникальное достижение в матче чемпионата Испании с "Осасуной", передают Vesti.kz.

По информации OptaJose, Лунин стал первым вратарем "Реала", отдавшим голевую передачу в матче Ла Лиги в XXI веке, и вторым голкипером, отдавшим ассист в этом сезоне после Диего Конде ("Вильярреал") во встрече против мадридского "Атлетико".

С передачи Лунина гол забил Винисиус Жуниор, оформивший хет-трик в этой игре, завершившейся со счетом 4:0 в пользу "сливочных".

1 - Andrii Lunin is the first Real Madrid goalkeeper to provide an assist in @LaLigaEN in the 21st century, and the second goalkeeper to provide an assist in the competition this season after Diego Conde (Villarreal) against Atlético de Madrid.



