Украинец разрывает Ла Лигу: повторил достижение Шевченко и вошел в историю футбола

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик возглавил список лучших бомбардиров чемпионата Испании по футболу, передают Vesti.kz.

Это произошло в матче 30-го тура Ла Лиги против "Бетис" (3:2), в котором Довбик оформил дубль. Теперь на счету форварда 16 голов.

Таким образом, Довбик стал первым после Андрея Шевченко украинским игроком в истории футбола, которому удалось забить 15+ голов в одном из топ-5 чемпионатов Европы. Легендарный нападающий "Милана" в сезоне-2005/06 стал автором 19 голов в Серии А.

Довбик - лидер гонки бомбардиров Ла Лиги. Столько же голов у полузащитника "Реала" Джуда Беллингема и нападающего "Осасуны" Анте Будимира. Однако украинец обошел конкурентов счет большего количества голевых передач (5).

Также Довбик догнал самого результативного игрока чемпионата по системе "гол+пас" Роберта Левандовски из "Барселоны", на счету которого 21 (13+8) результативное действие.

Кроме того, Довбик вошел в историю "Жироны" как второй игрок, забивший более 15 голов в одном сезоне. Ранее это удавалось только Кристиану Стуани в сезонах 2017/18 (21 гол) и 2018/19 (19 голов).

Напомним, Довбик перешел в "Жирону" прошлым летом из украинского клуба "Днепр-1" за 7,8 миллиона евро. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, забив 24 мяча в 30 матчах.

"Жирона" занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от идущей второй "Барселоны" на два балла.