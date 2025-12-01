Флорентино Перес, похоже, готов к неожиданной развязке в истории с Винисиусом Жуниором, передают Vesti.kz.

Выбран новый главный кандидат

Будущее бразильца в "Реале" остается туманным: контракт истекает в 2027 году, но переговоры о продлении фактически заморожены.

Как пишет Don Balon, на фоне неопределенности президент "Реала" вместе с отделом спортивного планирования уже просчитывает альтернативные сценарии. Если Винисиус все-таки решит уйти, то у мадридцев уже есть кандидат номер один на его позицию.

Речь идет о Хвиче Кварацхелии – одном из самых ярких игроков Европы, который стремительно стал ключевой фигурой ПСЖ под руководством Луиса Энрике. С момента перехода в Париж зимой прошлого сезона грузинский вингер демонстрирует уровень, соответствующий статусу одного из лучших фланговых игроков современности.



"Реал" готовит дорогую операцию ради замены Винисиуса

Однако потенциальный переход будет крайне сложным: ПСЖ едва ли захочет расставаться с футболистом, за которого пришлось серьезно заплатить и который уже стал важным элементом проекта.

Единственный шанс – если самого Кварацхелию больше привлечет перспектива играть за "Реал".

Финансово операция тоже станет вызовом. Приобретение грузина обойдется очень дорого, но возможная продажа Винисиуса способна частично компенсировать расходы и облегчить сделку.

Таким образом, ситуация развивается по двум траекториям: либо "Реал" убеждает бразильца остаться, либо делает ставку на нового лидера на левом фланге. И, судя по настрою Переса, клуб готов к любому из этих вариантов.

Напомним, что Винисиус до сих пор не согласовал новое соглашение с клубом на фоне напряженных отношений с Хаби Алонсо, и ситуация уже привлекла внимание нескольких европейских грандов.