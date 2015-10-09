Винисиус не продлевает контракт из-за конфликта с Алонсо — топ-клубы уже следят за ним

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» внимательно следят за ситуацией вокруг Винисиуса Жуниора, сообщает Mirror. По данным The Athletic, бразилец пока не спешит продлевать контракт с «Реалом» — его отношения с главным тренером мадридцев Хаби Алонсо остаются напряжёнными.

Источники отмечают, что интерес «МЮ» к Винисиусу сохраняется уже давно. «Ливерпуль» также неоднократно фигурировал среди потенциальных претендентов на вингера.

В текущем сезоне Винисиус сыграл 17 матчей за «Реал», отметившись пятью голами и четырьмя ассистами. Его контракт действует до лета 2027 года, а Transfermarkt оценивает футболиста в €150 млн.