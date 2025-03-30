Алехандро Бальде проводит выдающийся сезон и зарекомендовал себя как один из лучших левых защитников мира. Скорость, атакующий потенциал и надежность в обороне сделали его объектом интереса для топ-клубов, готовых предложить многомиллионные контракты. По информации инсайдеров, защитник "Барселоны" получил предложения, которые могли бы сделать его самым высокооплачиваемым игроком на своей позиции, превзойдя даже Альфонсо Дэвиса ("Бавария") и Тео Эрнандеса ("Милан"), передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

"МЮ" готов сделать рекордное предложение

Одним из главных претендентов на подписание Бальде является "Манчестер Юнайтед". Английский клуб рассматривает его как ключевое усиление левого фланга обороны и готов сделать щедрое финансовое предложение. Сообщается, что "красные дьяволы" намерены предложить защитнику зарплату более 12 миллионов евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым защитником в мире.



Интерес со стороны клубов Серии А

Помимо "Манчестер Юнайтед", интерес к Бальде проявляют и другие топ-клубы. В Италии за его ситуацией следят "Ювентус" и "Интер", однако их финансовые возможности уступают английским грандам. Несмотря на это, они надеются, что смогут убедить игрока присоединиться к их проектам.

Верность "Барселоне" и контракт до 2028 года

Несмотря на заманчивые предложения, Бальде ясно дал понять, что его приоритетом остается "Барселона". Защитник чувствует себя комфортно в каталонском клубе и хочет продолжать развитие в команде, где он вырос. Его контракт действует до 2028 года, а сумма отступных составляет 1 миллиард евро, что дает "Барсе" прочные переговорные позиции.

Поддержка Ханс-Дитера Флика

Новый главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик полностью доверяет Бальде и видит в нем ключевого игрока будущего. Немецкий специалист активно работает с молодым защитником, помогая ему совершенствовать тактические и оборонительные навыки. Это сотрудничество уже приносит плоды, что делает Бальде еще более ценным активом для клуба.



Пересмотр контракта - вопрос времени

Одной из главных задач "Барселоны" на ближайшие месяцы станет возможное повышение зарплаты Бальде. В данный момент его оклад значительно уступает тем цифрам, которые предлагают другие клубы, и руководство "сине-гранатовых" осознает необходимость скорректировать условия контракта, чтобы удержать талантливого игрока.

"Барселоне" нужно действовать

Финансовая ситуация каталонского клуба остается сложной, но президент Жоан Лапорта и спортивный директор Деку понимают, что Бальде - это инвестиция в будущее. Ожидается, что летом начнутся переговоры по улучшению его контракта и укреплению его статуса в команде.

На данный момент Бальде остается предан "Барселоне" и не рассматривает другие предложения. Однако давление со стороны топ-клубов продолжает расти, и каталонцам придется действовать быстро, чтобы сохранить одного из своих ключевых игроков.