Талант "Барселоны" засомневался во Флике и пригрозил уходом

Испанский форвард Ферран Торрес пригрозил покинуть "Барселону", если главный тренер команды Ханси Флик не выполнит своё обещание, передают Vesti.kz.

Что Флик пообещал таланту "Барсы"?

Перед началом сезона Ферран Торрес провёл несколько встреч с новым наставником "сине-гранатовых". Тогда он пообещал нападающему, что тот получит больше игрового времени и сможет закрепиться в стартовом составе, если продемонстрирует нужный уровень. Торрес с первых матчей ответил забитыми мячами и яркой игрой, заслужив доверие болельщиков и самого Флика.

Левандовски подталкивает игрока покинуть "Барселону"

Однако после возвращения в строй Роберта Левандовски всё указывает на то, что именно поляк снова станет основным форвардом. Торрес рискует вновь оказаться на скамейке, что его категорически не устраивает. По данным Don Balon, если ситуация не изменится, Ферран готов потребовать трансфер и покинуть клуб.

Почему Торрес не согласился с ролью запасного?

Дополнительным стимулом для нападающего является приближающийся чемпионат мира-2026 по футболу. Торрес намерен пробиться в состав сборной Испании, но без стабильного места в основе "Барселоны" его шансы заметно снизятся. Именно поэтому он настаивает на повышении своей роли в клубе и готов пойти на радикальные шаги, если обещания Флика не будут выполнены.

В прошлом сезоне 25-летний Ферран сыграл 45 матчей, забил 19 голов и отдал семь результативных передач.

