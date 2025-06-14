Полузащитник Пабло Торре, ранее подававший большие надежды, близок к уходу из "Барселоны", передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, причиной стали его откровенные заявления о недостатке игрового времени, которые не понравились главному тренеру команды Ханси Флику. Наставник, выстраивающий строгую иерархию в команде, считает, что расставание с игроком будет логичным шагом.

"Я думаю, что заслуживал больше минут на поле… Это было несправедливо, и я сказал ему об этом", - заявил Торре в интервью, вызвавшем негативную реакцию тренерского штаба.

В "Вильярреале" рассчитывают на Торре

Согласно источникам, наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для Торре может стать "Вильярреал". Клуб ищет замену атакующему полузащитнику Алексу Баэне, который может перейти в мадридский "Атлетико". Стиль игры Торре хорошо сочетается с философией "Желтой субмарины", а стороны рассматривают вариант аренды с правом выкупа.

Сделка может быть выгодной для всех: "Барселона" освободит место в составе, а "Вильярреал" получит игрока с опытом и потенциалом роста.





Флик сосредоточен на дисциплине в команде

Флик придает большое значение внутреннему порядку и лояльности в раздевалке. По информации испанских журналистов, его решение связано не только с игровыми аспектами, но и с попытками сохранить стабильную атмосферу в команде. Ранее он уже отдавал предпочтение более дисциплинированным футболистам, даже если они уступали в классе.

Торре, который был одним из молодых проектов Хави, оказался не в числе приоритетных игроков при новом тренере и теперь может начать новый этап карьеры в Ла Лиге.