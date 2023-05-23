Судья VAR лишился работы после расистского скандала со звездой "Реала"

Видеоассистент рефери, обслуживавший скандальный матч "Валенсия" - "Реал" (1:0) лишился должности, сообщают Vesti.kz.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) приняла решение уволить Игнасио Иглесиаса Вильянуэву, который выполнял функции ВАР во время матча 35-го тура Ла Лиги.



Причиной для столь сурового решения федерации стала неудовлетворительная работа в концовке матча, когда на поле возникла потасовка. В ходе конфликта нападающий "Реала" Винисиус Жуниор рукой ударил в лицо форварду "Валенсии" Уго Дуро, который перед этим сзади сдавил его горло.

Главный судья Рикардо Бенгоэчеа, изучив видеоповтор, продемонстрировал бразильцу красную карточку, отменив изначально показанную желтую. При этом Дуро остался на поле.

Кадры из трансляции TV 2

По информации Marca, Вильянуэва несет ответственность за то, что главному арбитру был продемонстрировано обрезанное видео, в которое вошел лишь удар Винисиуса, но не действия его оппонента, что повлияло на принятие решений. Обоснование такому поступку найдено не было.

Также отстранены от работы еще пять арбитров VAR, поскольку технический судейский комитет считает необходимым усовершенствовать использование видеоповторов.



Добавим, что "Реал" подал жалобу в Генеральную прокуратуру Испании в связи с оскорблениями, адресованными Винисиусу. Руководство Ла лиги также намерено провести расследование по инциденту.

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