Стало известно, кого Хави хотел подписать на место Левандовски

Экс-главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес хотел этим летом подписать другого форварда на место поляка Роберта Левандовски, передают Vesti.kz.

По информации Sport.es, Хави почувствовал, что на третий год его руководства командой нужен другой тип центрального нападающего. Он заявил об этом на встрече с руководством, и клуб принял это к сведению.

Проблема в том, что агентом Левандовски является Пини Захави, чей вес в клубе сейчас очень важен, поскольку он один из ближайших друзей президента "сине-гранатовых" Жоана Лапорты. Кроме того, фигура Левандовски не беспокоила Деку в спортивном плане. Таким образом, требование Хави никак не могло быть удовлетворено.

Несмотря на это, тренер рассматривал другие варианты, которые считал более подходящими, и одно имя было выделено красным цветом - Артем Довбик. Нападающий "Жироны" блистал в этом сезоне в составе команды Мичела и до конца боролся за звание лучшего бомбардира, которое он завоевал с 24 голами. Украинец продемонстрировал невероятную способность забивать голы.

Однако в клубе этот трансфер посчитали нецелесообразным ввиду того, что Левандовски не собирался уходить из "Барселоны" в летнее трансферное окно. Да и Хави уже нет в команде. О причинах его увольнения поведал Лапорта, подробности - тут.