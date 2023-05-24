Стали известны условия, которые мадридский клуб "Реал" готов рассмотреть для возможного перехода французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации L'Equipe "Реал" не закрывал двери для Мбаппе, однако для осуществления трансфера игрок должен будет согласиться на сокращение заработной платы и согласиться сменить позицию на поле, избегая игры на левом фланге атаки, где выступает Винисиус Жуниор – нападающий мадридской команды.

Ранее стало известно, что Мбаппе отказался активировать опцию автоматического продления своего контракта с ПСЖ на сезон 2024/2025, что означает, что он станет свободным агентом в июне 2024 года. В прошлом году возникали слухи о возможном переходе форварда в "Реал".

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