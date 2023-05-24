Самый дорогой футболист мира стал ближе к переходу в "Реал"

Нападающий французского "Пари Сен-Жермена" Киллиан Мбаппе близок к переходу в мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz. Об этом заявил известный испанский журналист Хосеп Педрерол.

Педрерол отреагировал на информацию французских СМИ о решении Мбаппе не активировать опцию продления контракта с ПСЖ на сезон-2024/25, что позволит форварду стать свободным агентом летом 2024 года.

"После таких новостей, Мбаппе стал ближе к переходу в "Реал", чем когда-либо был", - приводит слова Педрерола твиттер El Chiringuito TV.

Самый дорогой футболист мира пожалел о своем решении

Напомним, "Реал" пытался подписать Мбаппе летом прошлого года, однако форвард продлил контракт с ПСЖ до 2025 года. В текущем сезоне на счету форварда 41 матч за парижан во всех турнирах, в которых он забил 40 голов и сделал девять результативных передач.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года. Француз - самый дорогой футболист мира по версии Transfermarkt. Его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

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