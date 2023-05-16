Самый дорогой футболист мира пожалел о своем решении

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе пожалел о том, что остался в "Пари Сен-Жермене" и не перешел в мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz. Такую информацию предоставил журналист The Athletic Марио Кортегана.

По его словам, француз "чувствовал себя преданным, поскольку проект не был тем, что ему обещал клуб". Кортегана также отметил, что однажды Мбаппе хочет сыграть в "Реале", который "всегда поддерживал отношения с окружением футболиста".

"Много говорят о том, может ли что-то случиться этим летом. Мне говорят, что это почти невозможно, если не сказать – совсем невозможно, потому что этот случай показал, что может произойти 1000 самых разных вещей. Во-первых, нужно знать, что Мбаппе будет делать, что он сообщит ПСЖ по поводу продления контракта на дополнительный год – до 2025-го. Это одностороннее решение. Надо подождать и посмотреть, как все будет", – сказал журналист.



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Напомним, "Реал" пытался подписать Мбаппе летом прошлого года, однако форвард продлил контракт с ПСЖ до 2025 года. В текущем сезоне на счету форварда 39 матчей за парижан во всех турнирах, в которых он забил 36 голов и сделал девять результативных передач.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года. Француз - самый дорогой футболист мира по версии Transfermarkt. Его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.