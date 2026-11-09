Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне поддержал нападающего сборной Аргентины Хулиана Альвареса после поражения от "Барселоны" (1:2) в 12-м туре чемпионата Испании, передают Vesti.kz.

Симеоне оценил игру Альвареса

Аргентинский форвард отметился результативной передачей, однако сам забить не сумел, несмотря на несколько опасных моментов. После встречи журналисты поинтересовались у Симеоне, может ли нехватка уверенности влиять на игру нападающего.

"Хулиан – прекрасный игрок, мы любим его и нуждаемся в нём. Нам нужно, чтобы он вышел на пик формы, и мы работаем над этим. Из пяти хороших голевых моментов, которые создала наша команда, он поучаствовал в трёх или четырёх. Единственное, чего не хватило, – гола, который помог бы ему выйти на новый уровень, но он ещё забьёт своё. Я не могу заглянуть к нему в голову, чтобы сказать, заключается ли проблема в неуверенности, но я знаю одно – мы в нём точно уверены", – цитирует слова Симеоне Atletico Universe.

Альвареса ранее связывали с "Барселоной"

Минувшим летом аргентинца связывали с возможным переходом в "Барселону". Каталонский клуб открыто выражал заинтересованность в приобретении нападающего, а сам футболист, по сообщениям СМИ, допускал уход из мадридской команды. Однако "Атлетико" занял принципиальную позицию, и Альварес остался в составе "матрасников".

В текущем сезоне форвард провёл 12 матчей за мадридцев, забил два гола и отдал три результативные передачи.

После 12 туров "Атлетико" набрал 28 очков и занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Барселона" с 33 баллами лидирует в чемпионате.