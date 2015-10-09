Симеоне нашёл в "Барселоне" обделённого "Золотым мячом" футболиста

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне выразил восхищение игрой вингера "Барселоны" Рафиньи Диаса, сообщают Vesti.kz.

Бразильский футболист помог "сине-гранатовым" одержать победу над "матрасниками" (3:1) в матче 19-го тура Ла Лаги, забив один из голов.

"Рафинья — невероятный футболист. Он может играть на любой позиции: вингером, полузащитником, нападающим, а также на месте крайнего защитника. Он забивает голы, создаёт моменты, держит соперников под давлением и проделывает огромный объём работы на поле. Я не понимаю, как он до сих пор не выиграл "Золотой мяч", — приводит слова Симеоне издание Barca Universal.

28-летний Рафинья в текущем сезоне провёл 11 матчей за "Барселону" во всех турнирах, записав на свой счёт 4 гола и 3 результативные передачи.

Вингер "Барселоны" занял пятое место в голосовании за "Золотой мяч" - 2025. Награда же досталась форварду ПСЖ и сборной Франции Усману Дембеле.

