Испания
Сегодня 11:18
 

Симеоне нашёл в "Барселоне" обделённого "Золотым мячом" футболиста

Диего Симеоне. Фото: ФК "Атлетико" Мадрид©

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне выразил восхищение игрой вингера "Барселоны" Рафиньи Диаса, сообщают Vesti.kz.

Бразильский футболист помог "сине-гранатовым" одержать победу над "матрасниками" (3:1) в матче 19-го тура Ла Лаги, забив один из голов.

"Рафинья — невероятный футболист. Он может играть на любой позиции: вингером, полузащитником, нападающим, а также на месте крайнего защитника. Он забивает голы, создаёт моменты, держит соперников под давлением и проделывает огромный объём работы на поле. Я не понимаю, как он до сих пор не выиграл "Золотой мяч", — приводит слова Симеоне издание Barca Universal.

28-летний Рафинья в текущем сезоне провёл 11 матчей за "Барселону" во всех турнирах, записав на свой счёт 4 гола и 3 результативные передачи.

Вингер "Барселоны" занял пятое место в голосовании за "Золотой мяч" - 2025. Награда же досталась форварду ПСЖ и сборной Франции Усману Дембеле.

Эксперты предсказали победителей "Золотого мяча" на 10 лет вперёд: список имён


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 15 12 1 2 42-17 37
2 Реал М 14 10 3 1 29-13 33
3 Вильярреал 14 10 2 2 29-13 32
4 Атлетико М 15 9 4 2 28-14 31
5 Бетис 14 6 6 2 22-14 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Хетафе 14 6 2 6 13-15 20
8 Атлетик 14 6 2 6 14-17 20
9 Райо Вальекано 14 4 5 5 13-15 17
10 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19-21 16
11 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
12 Севилья 14 5 1 8 19-23 16
13 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
14 Алавес 14 4 3 7 12-15 15
15 Валенсия 14 3 5 6 13-22 14
16 Мальорка 14 3 4 7 15-22 13
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 14 2 6 6 13-26 12
19 Леванте 14 2 3 9 16-26 9
20 Реал Овьедо 14 2 3 9 7-22 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

