Мировой футбол
Сегодня 17:20
 

Эксперты предсказали победителей "Золотого мяча" на 10 лет вперёд: список имён

  Комментарии

Эксперты предсказали победителей "Золотого мяча" на 10 лет вперёд: список имён ©x.com/ballondor

Специалисты известного портала Goal.com решили предсказать, какие футболисты выиграют "Золотой мяч" в следующие десять лет, передают Vesti.kz.

В список потенциальных будущих обладателей награды лучшему футболисту мира вошли следующие игроки: Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Джуд Беллингем ("Реал"), Коул Палмер ("Челси"), Эрлинг Холанд "(Манчестер Сити"), Ламин Ямаль ("Барселона"), Дезире Дуэ (ПСЖ) и Виллиан Эставао ("Челси").

"Мы попытались предсказать 10 следующих обладателей "Золотого мяча", основываясь на таланте, предстоящих турнирах и даже на нескольких гипотетических трансферах", - пояснили авторы.

Прогноз Goal.com на 10 лет по "Золотому мячу" выглядит так:

  • 2026: Килиан Мбаппе;
  • 2027: Мохамед Салах;
  • 2028: Джуд Беллингем или Коул Палмер;
  • 2029: Эрлинг Холанд;
  • 2030: Ламин Ямаль;
  • 2031: Ламин Ямаль;
  • 2032: Дезире Дуэ;
  • 2033: Ламин Ямаль;
  • 2034: Ламин Ямаль;
  • 2035: Виллиан Эставао.

Напомним, "Золотой мяч"-2025 выиграл Усман Дембеле. Форвард ПСЖ опередил Ямаля и своего одноклубника Витинью.

Дембеле установил рекорд века с "Золотым мячом" и повторил достижение Месси

