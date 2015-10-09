Эксперты предсказали победителей "Золотого мяча" на 10 лет вперёд: список имён

Специалисты известного портала Goal.com решили предсказать, какие футболисты выиграют "Золотой мяч" в следующие десять лет, передают Vesti.kz.
В список потенциальных будущих обладателей награды лучшему футболисту мира вошли следующие игроки: Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Джуд Беллингем ("Реал"), Коул Палмер ("Челси"), Эрлинг Холанд "(Манчестер Сити"), Ламин Ямаль ("Барселона"), Дезире Дуэ (ПСЖ) и Виллиан Эставао ("Челси").
"Мы попытались предсказать 10 следующих обладателей "Золотого мяча", основываясь на таланте, предстоящих турнирах и даже на нескольких гипотетических трансферах", - пояснили авторы.
Прогноз Goal.com на 10 лет по "Золотому мячу" выглядит так:
- 2026: Килиан Мбаппе;
- 2027: Мохамед Салах;
- 2028: Джуд Беллингем или Коул Палмер;
- 2029: Эрлинг Холанд;
- 2030: Ламин Ямаль;
- 2031: Ламин Ямаль;
- 2032: Дезире Дуэ;
- 2033: Ламин Ямаль;
- 2034: Ламин Ямаль;
- 2035: Виллиан Эставао.
Напомним, "Золотой мяч"-2025 выиграл Усман Дембеле. Форвард ПСЖ опередил Ямаля и своего одноклубника Витинью.
