В мадридском "Атлетико" распространяются слухи о возможном уходе главного тренера Диего Симеоне. Несмотря на недавнее продление контрактов с такими клубными легендами, как Коке и Антуан Гризманн, в стане "матрасников" обсуждают, что наставник может покинуть команду после клубного чемпионата мира, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Критика за сезон без трофеев и провал в ЛЧ

За последний сезон Симеоне подвергся серьезной критике из-за отсутствия трофеев и вылета из Лиги чемпионов - на этот раз от главного соперника, мадридского "Реала". Даже дорогостоящие летние приобретения, включая Александера Серлота, Конора Галлахера, Хулиана Альвареса и Робена Ле Нормана, не принесли желаемого успеха.

Заманчивое предложение от "Интера"

В то же время стало известно, что Симеоне получил выгодное предложение от итальянского "Интера" - клуба, в котором он выступал как игрок более 20 лет назад и оставил о себе положительную репутацию. Текущий главный тренер миланцев Симоне Индзаги, вероятно, скоро покинет команду, чтобы возглавить саудовский "Аль-Хиляль", что открывает вакансию в "нерадзурри".

Президент "Атлетико" Энрике Сересо не выражает обеспокоенности слухами и уверен, что Симеоне уважит контракт и останется в клубе. Поиски замены пока не ведутся.

Клубный чемпионат мира стартует уже через неделю - возможно, по его завершении Симеоне примет окончательное решение о своем будущем.

Симеоне находится у руля "Атлетико" с 2011 года. Также он тренировал итальянскую "Катанию", аргентинские "Расинг" (Авельянеда), "Сан-Лоренсо", "Ривер Плейт" и "Эстудиантес".