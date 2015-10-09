Роберт Левандовски принял важное решение по "Барселоне" ©

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски не собирается покидать каталонский клуб, сообщают Vesti.kz.

Контракт 37-летнего поляка с "сине-гранатовыми" истекает после завершения текущего сезона.

По сведениям журналиста Хосе Альвареса, Левандовски принял решение продолжить выступления за "Барселону". Форвард решительно настроен остаться в клубе и готов на сокращение зарплаты.

Левандовски выступает за "Барселону" с 2022 года. В нынешней сезоне поляк провёл 17 матчей за каталонцев во всех турнирах, отметившись восемью забитыми голами и двумя результативными передачами.

