Испания
Сегодня 21:30
 

Роберт Левандовски принял важное решение по "Барселоне"

  Комментарии

Роберт Левандовски принял важное решение по "Барселоне"

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски не собирается покидать каталонский клуб, сообщают Vesti.kz.

Контракт 37-летнего поляка с "сине-гранатовыми" истекает после завершения текущего сезона.

По сведениям журналиста Хосе Альвареса, Левандовски принял решение продолжить выступления за "Барселону". Форвард решительно настроен остаться в клубе и готов на сокращение зарплаты.

Левандовски выступает за "Барселону" с 2022 года. В нынешней сезоне поляк провёл 17 матчей за каталонцев во всех турнирах, отметившись восемью забитыми голами и двумя результативными передачами.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 16 13 1 2 47-20 40
2 Реал М 16 11 3 2 32-15 36
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 16 9 4 3 28-15 31
5 Эспаньол 15 8 3 4 19-16 27
6 Бетис 15 6 6 3 25-19 24
7 Атлетик 16 7 2 7 15-20 23
8 Хетафе 15 6 2 7 13-17 20
9 Эльче 15 4 7 4 18-17 19
10 Сельта 15 4 7 4 18-19 19
11 Алавес 15 5 3 7 13-15 18
12 Севилья 15 5 2 8 20-24 17
13 Райо Вальекано 15 4 5 6 13-16 17
14 Реал Сосьедад 15 4 4 7 19-22 16
15 Осасуна 15 4 3 8 14-18 15
16 Валенсия 15 3 6 6 14-23 15
17 Мальорка 15 3 5 7 15-22 14
18 Жирона 15 2 6 7 13-29 12
19 Реал Овьедо 15 2 4 9 7-22 10
20 Леванте 15 2 3 10 16-28 9

