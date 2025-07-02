"Реалу" предложили 80 миллионов за звезду атаки: Перес подготовил ответ

Мадридский "Реал" получил крупное предложение по трансферу бразильского нападающего Родриго Гоэса, передают Vesti.kz.

"Нюкасл" отправил запрос на трансфер

Английский "Ньюкасл" предложил за вингера 80 миллионов евро - 60 миллионов фиксированной суммы и 20 в виде бонусов. Однако президент "сливочных" Флорентино Перес не спешит соглашаться и требует 90 миллионов, причем единым платежом.





Родриго хочет в "Арсенал"

Несмотря на готовность "сорок" к переговорам, сам Родриго не проявляет интереса к переезду в "Ньюкасл". По информации Don Balon, 24-летний футболист предпочел бы перейти в лондонский "Арсенал", который также включился в гонку и предложил 70 миллионов евро. "Канониры" хотят усилить левый фланг атаки, где Родриго составил бы дуэт с англичанином Букайо Сака.

Судьба звезды "Реала" решится после клубного ЧМ

Родриго намерен определиться со своим будущим после клубного чемпионата мира, чтобы понять, изменится ли его роль в команде. Интерес со стороны "Арсенала" и "Ньюкасла" лишь усиливает трансферную интригу, а позиция Переса может заставить клубов-участников сделать новое, более щедрое предложение.

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