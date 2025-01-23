"Реалу" "предложили" 190 миллиардов за Винисиуса: покупатель известен

Саудовский футбольный клуб "Аль-Ахли" намерен сделать предложение мадридскому "Реалу" по переходу бразильского вингера Винисиуса Жуниора в размере 350 миллионов евро (примерно 189 миллиардов тенге). По информации издания Give Me Sport, руководство "Аль-Ахли" рассматривает трансфер Винисиуса как свою главную цель на летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Винисиус перешел в "Реал" летом 2018 года и с тех пор стал одним из лидеров клуба. Его текущий контракт с мадридским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. За этот сезон он провел 26 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 10 результативных передач.

Однако с приходом Килиана Мбаппе в "Реал" бразилец столкнулся с конкуренцией за лидерство в команде, что породило слухи о возможном уходе.



Саудовцы, стремящиеся превратить свою лигу в элитный футбольный чемпионат, уже провели предварительные переговоры с окружением Винисиуса.

Среди потенциальных клубов в Саудовской Аравии наиболее активен "Аль-Ахли", хотя интерес проявляют и "Аль-Наср", и "Аль-Хиляль".

Каждый из этих клубов уже имеет звездных игроков: в "Аль-Насре" играет Криштиану Роналду, а в "Аль-Хиляле" выступает Неймар.

"Реал" установил для Винисиуса отступные в размере 1 миллиарда евро, однако "Аль-Ахли" готов предложить 350 миллионов, надеясь, что это заставит мадридский клуб задуматься.

Если сделка состоится, трансфер Винисиуса станет самым дорогим в истории футбола, превзойдя переход Неймара в "Пари Сен-Жермен" за рекордные 222 миллиона евро в 2017 году.



За свою карьеру в "Реале" Винисиус провел 290 матчей и забил 100 голов.

Несмотря на активный интерес со стороны Саудовской Аравии, сам игрок пока не дал окончательного ответа. Но если "Аль-Ахли" удастся добиться своей цели, это станет одним из самых громких событий в футбольном мире.

Саудовская лига продолжает агрессивно развиваться, стремясь привлечь мировых звезд.

Недавно стало известно, что "Аль-Наср" готов продлить контракт с Роналду, а также заинтересован в подписании Мохамеда Салаха после окончания его соглашения с "Ливерпулем".



Напомним, что вингер мадридского "Реала" Винисиус пропустит матч последнего тура общего этапа Лиги чемпионов.

Бразильский футбоилст не сможет выйти на поле в игре против французского "Бреста" 29 января из-за дисквалификации. Причина - перебор желтых карточек.