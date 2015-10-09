В "Реале" определились с будущим "нового Роналду": его хочет конкурент по Ла Лиге

Нападающий "Реала" Гонсало Гарсия имеет хорошие шансы остаться в составе мадридского клуба на следующий сезон, сообщают Vesti.kz со ссылкой на ESPN.

"Реал" готов сохранить перспективного форварда

По данным источника, руководство "сливочных" всерьёз рассматривают вариант с сохранением испанского форварда в первой команде, а вероятность его дальнейших выступлений за клуб оценивается как высокая.

В минувшем сезоне 22-летний Гарсия принял участие в 39 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт восемь голов и три результативные передачи.

Спрос на Гарсию

В то же время "Реал" готов рассмотреть вариант с продажей испанца, но только за внушительную сумму.

По сведениям журналиста Хорхе Пикона, в споре за Гарсию в настоящий момент лидирует другой клуб Ла Лиги – "Реал Сосьедад".

Новый Роналду в "Реале"?

Действующий контракт Гарсии с "Реалом" рассчитан до лета 2030 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет около 30 миллионов евро.

Ранее бывший главный тренер "Реала" Хаби Алонсо считал, что испанец обладает качествами, которые напоминают легенду "Реала" Криштиану Роналду.

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