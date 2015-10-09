В "Реале" назревает напряжение: Винисиус снова недоволен новым решением Алонсо

В матче против "Эльче" (2:2) снова возникла ситуация, которая усилила разговоры о возможном конфликте между Хаби Алонсо и Винисиусом Жуниором, передают Vesti.kz.

Бразилец впервые открыто выразил недовольство тем, что в очередной раз остался в запасе.

По данным Defensa Central, решение тренера стало неожиданностью для самого футболиста: ему сообщили, что он не выйдет с первых минут, прямо перед игрой. Винисиус после собрания остановил Алонсо и спокойно, но твердо сказал:

"Мистер, я уважаю решение, но я в идеальном состоянии после сборной. Я готов играть.", – цитируют бразильца Defensa Central.

Алонсо объяснил, что планировал дать ему только полчаса, поскольку рассчитывает на него в основе в матче против "Олимпиакоса".

В итоге Винисиус появился на поле лишь на 58-й минуте при счете 0:1 и оживил игру, создав несколько опасных моментов и приняв участие в атаке, после которой забил Джуд Беллингем.

Однако внутри клуба растет беспокойство: решения Алонсо по Винисиусу уже не выглядят случайными, а сам футболист начинает открыто показывать недовольство своим статусом.

Напомним, что этот матч стал четвертым, в котором Винисиус начинает встречу на скамейке. Ранее это случалось с "Овьедо", "Марселем" и "Хетафе". И каждый раз игрок демонстрировал влияние на игру после выхода со скамейки.