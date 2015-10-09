Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 17:00
 

В "Реале" назревает напряжение: Винисиус снова недоволен новым решением Алонсо

В матче против "Эльче" (2:2) снова возникла ситуация, которая усилила разговоры о возможном конфликте между Хаби Алонсо и Винисиусом Жуниором, передают Vesti.kz

Бразилец впервые открыто выразил недовольство тем, что в очередной раз остался в запасе.

По данным Defensa Central, решение тренера стало неожиданностью для самого футболиста: ему сообщили, что он не выйдет с первых минут, прямо перед игрой. Винисиус после собрания остановил Алонсо и спокойно, но твердо сказал:

"Мистер, я уважаю решение, но я в идеальном состоянии после сборной. Я готов играть.", – цитируют бразильца Defensa Central

Алонсо объяснил, что планировал дать ему только полчаса, поскольку рассчитывает на него в основе в матче против "Олимпиакоса".

В итоге Винисиус появился на поле лишь на 58-й минуте при счете 0:1 и оживил игру, создав несколько опасных моментов и приняв участие в атаке, после которой забил Джуд Беллингем.

Однако внутри клуба растет беспокойство: решения Алонсо по Винисиусу уже не выглядят случайными, а сам футболист начинает открыто показывать недовольство своим статусом.

ПСЖ выбрал Луиса Энрике вместо Хаби Алонсо: раскрыты подробности

Напомним, что этот матч стал четвертым, в котором Винисиус начинает встречу на скамейке. Ранее это случалось с "Овьедо", "Марселем" и "Хетафе". И каждый раз игрок демонстрировал влияние на игру после выхода со скамейки.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 13 10 2 1 28-12 32
2 Барселона 13 10 1 2 36-15 31
3 Вильярреал 13 9 2 2 26-11 29
4 Атлетико М 13 8 4 1 25-11 28
5 Бетис 13 5 6 2 20-14 21
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 13 5 2 6 12-15 17
8 Атлетик 13 5 2 6 12-17 17
9 Реал Сосьедад 13 4 4 5 17-18 16
10 Эльче 13 3 7 3 15-16 16
11 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
12 Райо Вальекано 13 4 4 5 12-14 16
13 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
14 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16 Мальорка 13 3 3 7 13-20 12
17 Осасуна 13 3 2 8 10-16 11
18 Жирона 13 2 5 6 12-25 11
19 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20 Реал Овьедо 13 2 3 8 7-20 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

