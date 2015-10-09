Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 16:31
 

ПСЖ выбрал Луиса Энрике вместо Хаби Алонсо: раскрыты подробности

  Комментарии

Поделиться
ПСЖ выбрал Луиса Энрике вместо Хаби Алонсо: раскрыты подробности Хаби Алонсо. Фото: ©x.com/realmadrid

Во Франции раскрыли неожиданные детали тренерского рынка 2023 года. Как оказалось, Хаби Алонсо входил в число ключевых кандидатов на пост главного тренера ПСЖ, передают Vesti.kz

Поделиться

Во Франции раскрыли неожиданные детали тренерского рынка 2023 года. Как оказалось, Хаби Алонсо входил в число ключевых кандидатов на пост главного тренера ПСЖ, передают Vesti.kz

По информации Mundo Deportivo, парижский клуб провёл предварительные переговоры с рядом специалистов, включая Юлиана Нагельсмана, Микеля Артету и самого Алонсо. 

Однако испанец сразу дал понять, что покидать "Байер" не собирается, тогда тренер хотел продолжить свой проект в Германии и ждал шанса возглавить "Реал".

В итоге ПСЖ выбрал Луиса Энрике, испанец покорил руководство своей прямотой, готовностью принимать рискованные решения и спортивным видением. Немаловажную роль сыграла и его личная история, которая произвела сильное впечатление на президента клуба.

Стоит отметить, что до приезда в Париж Энрике успел поработать в нескольких командах: начинал в "Барселоне Б", затем работал в "Роме", позже руководил "Сельтой", а его самый яркий этап прошёл в "Барселоне", где он выиграл требл. После этого он также возглавлял сборную Испании, прежде чем перебрался в ПСЖ.

В "Реале" раскрыли, чем Алонсо отличается от Анчелотти

Напомним, что спустя некоторое время Хаби Алонсо всё же получил долгожданный вызов из "Реала", и минувшим летом занял пост главного тренера.

Это произошло после ухода Карло Анчелотти, завершившего свою эпоху в клубе. Назначение Алонсо стало отправной точкой для нового этапа в мадридском проекте.

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Париж   •   Регулярный чемпионат, мужчины
23 ноября 01:05   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Гавр
Гавр
(Гавр)
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Гавр
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!