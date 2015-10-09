ПСЖ выбрал Луиса Энрике вместо Хаби Алонсо: раскрыты подробности

Во Франции раскрыли неожиданные детали тренерского рынка 2023 года. Как оказалось, Хаби Алонсо входил в число ключевых кандидатов на пост главного тренера ПСЖ, передают Vesti.kz.

По информации Mundo Deportivo, парижский клуб провёл предварительные переговоры с рядом специалистов, включая Юлиана Нагельсмана, Микеля Артету и самого Алонсо.

Однако испанец сразу дал понять, что покидать "Байер" не собирается, тогда тренер хотел продолжить свой проект в Германии и ждал шанса возглавить "Реал".

В итоге ПСЖ выбрал Луиса Энрике, испанец покорил руководство своей прямотой, готовностью принимать рискованные решения и спортивным видением. Немаловажную роль сыграла и его личная история, которая произвела сильное впечатление на президента клуба.

Стоит отметить, что до приезда в Париж Энрике успел поработать в нескольких командах: начинал в "Барселоне Б", затем работал в "Роме", позже руководил "Сельтой", а его самый яркий этап прошёл в "Барселоне", где он выиграл требл. После этого он также возглавлял сборную Испании, прежде чем перебрался в ПСЖ.

Напомним, что спустя некоторое время Хаби Алонсо всё же получил долгожданный вызов из "Реала", и минувшим летом занял пост главного тренера.

Это произошло после ухода Карло Анчелотти, завершившего свою эпоху в клубе. Назначение Алонсо стало отправной точкой для нового этапа в мадридском проекте.