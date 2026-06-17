"Реал" заплатит 100 миллионов за трансфер лидера сборной Португалии

Переход полузащитника сборной Португалии Бернарду Силвы в мадридский "Реал" на правах свободного агента обернётся для испанского клуба серьёзными затратами, передают Vesti.kz.

Во сколько обойдётся "бесплатный" трансфер

По информации Superdeporte, несмотря на отсутствие суммы трансфера, "сливочным" придётся вложить около 100 миллионов евро в сделку. В эту сумму входят комиссионные выплаты, налоги, а также заработная плата футболиста по контракту.

Таким образом, переход звёздного полузащитника из "Манчестер Сити" фактически станет одним из самых дорогих в плане сопутствующих расходов в летнее трансферное окно.

Карьера в "Манчестер Сити"

Бернарду Силва выступал за "горожан" с 2017 года и впоследствии стал капитаном команды. За это время один из лидеров португальской сборной провёл 460 матчей во всех турнирах, забил 76 голов и отдал 77 результативных передач.

В составе английского клуба хавбек завоевал 20 трофеев, включая титулы в английской премьер-лиге (АПЛ) и победу в Лиге чемпионов.

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