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"Реал" выделил рекордную сумму на игроков и трансферы

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"Реал" выделил рекордную сумму на игроков и трансферы Флорентино Перес - президент ФК "Реал" Мадрид. Фото: ©Depositphotos/Musiu0

Мадридский "Реал" установил новый финансовый рекорд, заложив на текущий сезон 707 миллионов евро на выплату зарплат и амортизацию трансферов, передают Vesti.kz.

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Мадридский "Реал" установил новый финансовый рекорд, заложив на текущий сезон 707 миллионов евро на выплату зарплат и амортизацию трансферов, передают Vesti.kz.

Расходы "Реала" превысили показатели предыдущих сезонов

По данным 2Playbook, сумма спортивных расходов мадридского клуба оказалась самой крупной не только в его истории, но и среди всех футбольных команд. По этому показателю "Реал" приблизился к французскому "Пари Сен-Жермен".

При этом около 40 миллионов евро из общего бюджета предусмотрено на содержание баскетбольной команды, ещё 8,5 миллиона евро — на женское футбольное направление.

Клуб рассчитывает получить рекордную выручку

Ожидается, что доходы "Реала" по итогам сезона достигнут 1,405 миллиарда евро. Расходы на зарплаты и амортизацию трансферов составят около 57 процентов от выручки и 50 процентов от общего дохода клуба, что соответствует финансовым требованиям УЕФА.

Чистая прибыль мадридцев прогнозируется на уровне 14,2 миллиона евро. Для сравнения, в прошлом сезоне этот показатель составил 26,3 миллиона евро.

Долг "Реала" сократился

Согласно опубликованным данным, задолженность клуба уменьшилась на 3 процента по сравнению с прошлым годом и теперь составляет 1,4 миллиарда евро. Основная часть обязательств связана с реконструкцией домашнего стадиона "Сантьяго Бернабеу".

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