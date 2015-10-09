"Реал" выбрал неожиданную замену Арбелоа: известно имя нового тренера

Мадридский "Реал" намерен назначить нового главного тренера на следующий сезон, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Bild. "Сливочные" ищут нового тренера, поскольку вылет из Лиги чемпионов и отставание в чемпионате от "Барселоны" оказывают серьёзное давление на руководство клуба.

По информации источника, главным претендентом на пост тренера "Реала" стал Себастьян Хёнесс, возглавляющий немецкий "Штутгарт".

Отмечается, что руководство мадридского клуба впечатлено работой 43-летнего специалиста, способного построить конкурентоспособную команду без звездных футболистов, но с доминирующим стилем игры.

Хёнесс возглавляет "Штутгарт" с 2023 года. Под его руководством клуб выиграл Кубок Германии в сезоне-2024/2025.

Контракт специалиста с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. На данный момент "Штутгарт" занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Напомним, "Реал" с января тренирует Альваро Арбелоа, сменивший уволенного Хаби Алонсо. Под руководством Арбелоа мадридцы вылетели из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а также фактически потеряли шансы выиграть Ла Лигу.

