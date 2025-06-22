"Реал" возобновил интерес к игроку из списка Зидана

Футбольный клуб "Реал" приступил к переговорам с "Ливерпулем" по поводу перехода центрального защитника Ибраимы Конате. Ранее экс-тренер "сливочных" Зинедин Зидан хотел подписать игрока, но сделка не состоялась, передают Vesti.kz.

Сейчас переговоры ведет новый главный тренер Хаби Алонсо при поддержке президента клуба Флорентино Переса.

Переговоры связаны с уходом Алабы или Рюдигера

По информации Don Balon, клуб готов рассматривать трансфер Конате при условии, что сначала покинет команду Давид Алаба или Антонио Рюдигер. Оба игрока занимают места в защите и имеют достаточно высокий уровень зарплаты, поэтому их уход необходим для оптимизации состава и бюджета.





Конате подходит под требования Алонсо

Ибраима Конате - 26-летний защитник с опытом выступлений в английской премьер-лиге и Лиге чемпионов. Хаби Алонсо считает, что ему нужен игрок с сильной физической формой и хорошей игрой в обороне. Конате может составить пару с молодым защитником Дином Хейсеном и усилить линию защиты.

Обновление состава - стратегическая задача "Реала"

Руководство клуба не намерено подписывать игроков просто ради расширения состава. Каждый трансфер должен способствовать спортивному и финансовому балансу команды. Сейчас основной задачей является провести обновление обороны, чтобы подготовиться к новому сезону.