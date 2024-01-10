"Реал" узнал последствия перехода Мбаппе

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 13:20
©PSG

Мадридскому "Реалу" придется расстаться с одним из звездных футболистов в случае перехода нападающего Килиана Мбаппе из "Пари Сен-Жермена", сообщают Vesti.kz.

По мнению журналиста OK Diario Эдуардо Индиа, "на выход" отправится бразильский вингер Винисиус Жуниор, потому что "клубу нужно зарабатывать деньги".

"Конечно, Мбаппе может играть на нескольких позициях - например, "девяткой" - но там будет Эндрик, который претендует на место в старте. Я всегда говорил, что есть отличный кандидат для этого. Я сказал это перед Рождеством, и все набросились на меня. "Реалу" точно придется кого-то продавать, потому что им нужно отчитываться о прибылях и убытках. Речь идет о Винисиусе. Если Мбаппе придет, то кто-то должен будет уйти и оставить место. А игрок, за которого можно было бы получить много денег - это бразилец", - сказал источник.

В нынешнем сезоне Винисиус провел в составе "Реала" 14 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с мадридским клубом истекает летом 2027-го. Ориентировочная стоимость нападающего, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет 150 миллионов евро.

Килиан Мбаппе выбрал новый клуб

Ранее сообщалось, что Мбаппе согласовал контракт с "Реалом" и присоединится к клубу летом 2024 года. Француз выступает за ПСЖ с 2017 года. В текущем сезоне он сыграл 24 матча за парижан, забил 25 голов и отдал три результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 180 миллионов евро.

Метки:
Реал Мадрид Мбаппе Килиан ПСЖ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:20
Испания
"Реал" узнал последствия перехода Мбаппе
Сегодня , 10:32
Испания
Жерар Пике решил вернуться в футбол: но уже в новом качестве
Вчера , 18:42
Испания
Мбаппе устал от неопределенности и принял шокирующее решение
Вчера , 14:52
Испания
Появились подробности трансфера Мбаппе в "Реал"
8 января, 23:13
Испания
Клуб Ла Лиги сенсационно вылетел из Кубка Испании
8 января, 19:56
Испания
"Реал" готов заплатить отступные за Эрлинга Холанда - источник
8 января, 15:05
Испания
Холанда могут продать за 100 миллионов: известен покупатель
8 января, 14:10
Испания
Мбаппе выбрал другой клуб вместо "Реала"
8 января, 13:07
Испания
Без Месси никак? "Барселона" установила неожиданный антирекорд
8 января, 09:26
Испания
"Барселона" получила два гола от клуба из четвертого дивизиона в Кубке Испании
© 2008 - 2024 ТОО «EML»