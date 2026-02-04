"Реал" согласился продать самого талантливого игрока ради звезды Бундеслиги

Мадридский "Реал" готов расстаться с бразильским вингером Родриго Гоэсом, чтобы профинансировать ключевые усиления состава, главным из которых считается трансфер звезды Бундеслиги, передают Vesti.kz.

Родриго — в шаге от ухода

По данным El Nacional, 25-летний игрок всё ближе к уходу из "королевского клуба". Несмотря на высокий потенциал и доверие со стороны партнёров по команде, бразилец в текущем сезоне потерял стабильное место в основе.

Тренерский штаб всё чаще делает выбор в пользу других игроков атакующей линии, и в руководстве клуба уже не исключают продажу 25-летнего вингера. "Реал" ожидает, что может выручить за него около 70 миллионов евро.





Приоритет — усиление обороны

Средства от возможного трансфера Родриго планируется направить на усиление проблемных позиций. Главной целью "сливочных" считается центральный защитник дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербек, который рассматривается как ключевая фигура для укрепления обороны мадридцев. Немецкий футболист давно находится в сфере интересов клуба и может стать одним из главных приобретений ближайшего трансферного окна.





Статистика бразильца в текущем сезоне

В нынешнем сезоне Родриго провёл 26 матчей во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Примечательно, что английский полузащитник мадридцев Джуд Беллингем ранее называл Родриго самым талантливым футболистом в составе.

