"Реал" согласился продать своего лидера за миллиард: известен покупатель

Вокруг уругвайского полузащитника мадридского "Реала" Федерико Вальверде вновь усилились слухи о возможном трансфере в английский "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz.

Как пишет Defensa Central, что британский гранд готов заплатить за уругвайского полузащитника от 80 до 100 миллионов евро.

Однако в Мадриде такие варианты даже не рассматривают., Флорентино Перес дал однозначный ответ: "сливочные" согласятся на продажу только при оплате полной суммы отсупных – 1 миллиард евро.

В клубе считают Вальверде одним из ключевых игроков и полностью исключают его трансфер, несмотря на критику в адрес полузащитника после серии слабых матчей. Источник отмечает, что разговоры о продаже появились на фоне временного спада формы, а не системной проблемы.

При этом в мадридской структуре подчеркивают: интерес к Феде – привычная реакция топ-клубов на единичные неудачи игроков "Реала". Уругваец остается "нетронутым" и входит в число тех, кого клуб не готов отпускать даже за большие деньги.

Назван главный источник проблем "Реала". Дело не в Хаби Алонсо

Напомним, что Алонсо отстранил перспективного футболиста, и мадридцы оставили за собой право заблокировать сделку.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!