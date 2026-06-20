"Реал" сделал официальное заявление по трансферу вингера за 150 миллионов

Мадридский "Реал" отреагировал на появившиеся в СМИ слухи о возможном интересе клуба к вингеру сборной Франции и мюнхенской "Баварии" Майклу Олисе, передают Vesti.kz.

Позиция "Реала" по трансферу Олисе

В официальном заявлении, опубликованном на сайте клуба, "сливочные" опровергли информацию о любых контактах с игроком и его представителями, а также подчеркнули корректные отношения с мюнхенским клубом.

"В ответ на сообщения в различных СМИ о предполагаемом интересе нашего клуба к игроку "Баварии" Майклу Олисе "Реал" Мадрид хотел бы заявить, что у него не было никаких прямых или косвенных контактов с вышеупомянутым игроком, его представителями или кем-либо из его окружения. "Реал" также хотел бы подчеркнуть прекрасные институциональные отношения, которые он поддерживает с "Баварией", с которой его связывает долгая история взаимного уважения, сотрудничества и восхищения, и сожалеет о распространении спекуляций, не соответствующих действительности. Оба клуба всегда поддерживали отношения, основанные на доверии и взаимном уважении, что отражается, среди прочего, в общем убеждении, что любой потенциальный интерес к игроку, принадлежащему другому клубу, должен сначала быть урегулирован между самими клубами в соответствии с принципами институциональной лояльности, которые исторически регулировали отношения между "Баварией" и "Реалом", — говорится в заявлении клуба.

Ситуация вокруг игрока

Ранее в испанских и европейских СМИ неоднократно появлялась информация об интересе "Реала" к французскому вингеру. Однако клуб официально опроверг эти слухи.

Майкл Олисе в минувшем сезоне провёл за "Баварию" 52 матча, в которых забил 22 гола и отдал 31 результативную передачу.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет около 150 миллионов евро.

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