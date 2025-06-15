"Реал" решил вновь обокрасть "Ливерпуль" и готовит топ-трансфер

Мадридский "Реал" начал прорабатывать новую сделку на рынке свободных агентов - на этот раз под прицелом "сливочных" вновь оказался защитник английского "Ливерпуля" фрацнуз Ибраима Конате, передают Vesti.kz.

"Реал" намерен усилисть оборону звездой АПЛ

Контракт 24-летнего француза с английским клубом рассчитан до лета 2026 года, но "королевский клуб" намерен перехватить игрока бесплатно уже в следующем межсезонье, если стороны не договорятся о продлении. Стратегия мадридцев очевидна: воспользоваться слабостью чемпионов Англии в вопросах контрактной политики.





"Сливочные" уже проделывали подобное

Примечательно, что похожий сценарий уже произошел буквально этим летом - звездный англичанин Трент Александер-Арнольд, несмотря на рыночную стоимость в 75 миллионов евро, перешел в "Реал" на правах свободного агента, отказавшись от продления соглашения с мерсисайдцами.





Вновь обкрадут Ливерпуль?

Теперь судьбу Трента может повторить и Ибраима Конате, стоимость которого оценивается в 60 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 31 матч в АПЛ, записав на свой счет один гол и две результативные передачи.

Если сделка состоится, то за два трансферных окна "Реал" фактически обкрадет "Ливерпуль" на 135 миллионов евро, не заплатив при этом ни цента.

Назван неожиданный претендент на "Золотой мяч": у него уже есть пять