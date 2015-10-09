Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 08:20
 

"Реал" решил вернуть в клуб наследника Модрича за 65 миллионов

  Комментарии

Поделиться
"Реал" решил вернуть в клуб наследника Модрича за 65 миллионов Лука Модричю ©Depositphotos/canno73

Мадридский "Реал" планирует вернуть в свои ряды воспитанника клуба, аргентинского полузащитника Нико Паса, который сейчас выступает за итальянский "Комо", передают Vesti.kz.

Поделиться

Мадридский "Реал" планирует вернуть в свои ряды воспитанника клуба, аргентинского полузащитника Нико Паса, который сейчас выступает за итальянский "Комо", передают Vesti.kz.

Выгодный ценник за своего таланта

Как сообщает AS, "сливочные" намерены воспользоваться опцией обратного выкупа и подписать хавбека летом 2026 года за 9 миллионов евро.

Этот пункт был заранее прописан в соглашении между клубами при переходе аргентинца в "Комо" в 2024 году. Отмечается, что итальянская сторона не станет препятствовать возвращению футболиста в Мадрид, хотя и заинтересована в том, чтобы сохранить одного из своих лидеров.

В "Реале" крайне довольны развитием Паса и рассматривают его как часть долгосрочного проекта, не планируя дальнейшую перепродажу игрока — несмотря на серьёзный интерес со стороны европейских грандов. В частности финалист прошлого сезона Лиги чемпионов, миланский "Интер", по данным источника, готов заплатить за футболиста около 65 миллионов евро.


Молодой талант раскрылся в Серии А

В текущем сезоне-2025/26 Нико Пас является одним из лучших ассистентов Серии А. Он делит первое место в списке распасовщиков чемпионата с защитником "Интера" Федерико Димарко — у обоих по пять голевых передач.

"Комо" приобрёл Паса у "Реала" в августе 2024 года за 6 миллионов евро. В нынешней кампании 21-летний полузащитник провёл 16 матчей во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает футболиста в 65 миллионов евро.

Достойная замена хорватской легенде

При этом игровая манера Нико Паса уже сейчас вызывает в Испании ассоциации с Лукой Модричем. Аргентинец выделяется высокой культурой паса, умением контролировать темп игры и находить нестандартные решения в атаке. Для Хаби Алонсо, который ценит футболистов с развитым игровым интеллектом, Пас считается идеальным кандидатом для формирования новой полузащиты "Реала".

Модрич выбрал клуб для завершения карьеры. "Реалу" это не понравилось

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 18 15 1 2 51-20 46
2 Реал М 18 13 3 2 36-16 42
3 Атлетико М 18 11 4 3 33-16 37
4 Вильярреал 16 11 2 3 31-15 35
5 Эспаньол 17 10 3 4 22-17 33
6 Бетис 17 7 7 3 29-19 28
7 Сельта 17 5 8 4 20-19 23
8 Атлетик 18 7 2 9 16-24 23
9 Эльче 17 5 7 5 23-20 22
10 Хетафе 17 6 2 9 13-22 20
11 Севилья 17 6 2 9 24-26 20
12 Осасуна 17 5 3 9 17-20 18
13 Мальорка 17 4 6 7 19-24 18
14 Райо Вальекано 17 4 6 7 13-20 18
15 Алавес 17 5 3 9 14-20 18
16 Реал Сосьедад 17 4 5 8 21-25 17
17 Валенсия 17 3 7 7 16-26 16
18 Жирона 17 3 6 8 15-33 15
19 Реал Овьедо 17 2 5 10 7-26 11
20 Леванте 16 2 4 10 17-29 10

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Милан   •   Регулярный чемпионат, мужчины
28 декабря 16:30   •   не начат
Милан
Милан
(Милан)
- : -
Верона Хеллас
Верона Хеллас
(Верона)
Кто победит в основное время?
Милан
Ничья
Верона Хеллас
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!