"Реал" решил вернуть в клуб наследника Модрича за 65 миллионов

Мадридский "Реал" планирует вернуть в свои ряды воспитанника клуба, аргентинского полузащитника Нико Паса, который сейчас выступает за итальянский "Комо", передают Vesti.kz.

Выгодный ценник за своего таланта

Как сообщает AS, "сливочные" намерены воспользоваться опцией обратного выкупа и подписать хавбека летом 2026 года за 9 миллионов евро.

Этот пункт был заранее прописан в соглашении между клубами при переходе аргентинца в "Комо" в 2024 году. Отмечается, что итальянская сторона не станет препятствовать возвращению футболиста в Мадрид, хотя и заинтересована в том, чтобы сохранить одного из своих лидеров.

В "Реале" крайне довольны развитием Паса и рассматривают его как часть долгосрочного проекта, не планируя дальнейшую перепродажу игрока — несмотря на серьёзный интерес со стороны европейских грандов. В частности финалист прошлого сезона Лиги чемпионов, миланский "Интер", по данным источника, готов заплатить за футболиста около 65 миллионов евро.

Молодой талант раскрылся в Серии А

В текущем сезоне-2025/26 Нико Пас является одним из лучших ассистентов Серии А. Он делит первое место в списке распасовщиков чемпионата с защитником "Интера" Федерико Димарко — у обоих по пять голевых передач.

"Комо" приобрёл Паса у "Реала" в августе 2024 года за 6 миллионов евро. В нынешней кампании 21-летний полузащитник провёл 16 матчей во всех турнирах, отметившись пятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2028 года, а портал Transfermarkt оценивает футболиста в 65 миллионов евро.

Достойная замена хорватской легенде

При этом игровая манера Нико Паса уже сейчас вызывает в Испании ассоциации с Лукой Модричем. Аргентинец выделяется высокой культурой паса, умением контролировать темп игры и находить нестандартные решения в атаке. Для Хаби Алонсо, который ценит футболистов с развитым игровым интеллектом, Пас считается идеальным кандидатом для формирования новой полузащиты "Реала".

