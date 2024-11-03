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"Реал" решил судьбу звездного футболиста после перехода Мбаппе

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"Реал" решил судьбу звездного футболиста после перехода Мбаппе ©ФК "Реал" Мадрид

В мадридском "Реале" определились с планами по бразильскому форварду Родриго, передает Vesti.kz со ссылкой на журналиста Джанлуке ди Марцио.

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В мадридском "Реале" определились с планами по бразильскому форварду Родриго, передает Vesti.kz со ссылкой на журналиста Джанлуке ди Марцио.

Инсайдер отмечает, что в услугах нападающего заинтересованы английские "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".

Однако, "королевский" клуб не планирует продавать звездного футболиста. Президент "сливочных" Флорентино Перес лично настаивает на сохранении Родриго в составе мадридского гранда.

Нападающий выступает за "Реал" с лета 2019 года. Срок действующего контракта между Родриго и "сливочными" истекает в конце июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.

Отметим, что этим летом состав "галактикос" пополнил лидер сборной Франции Киллиан Мбаппе.

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