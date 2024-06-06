"Реал" решил судьбу обладателя "Золотого мяча"

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 14:00
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Хорватский полузащитник Лука Модрич останется в мадридском "Реале" еще на один сезон, передает Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны уже продлили контракт до лета 2025 года. При этом официальное подтверждение ожидается в ближайшее время.

Мадрич выступает в "Реал" с 2012 года. В прошедшем сезоне хавбек забил два гола и сделал восемь результативных передач в 46 матчах.

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38-летний Модрич – один из двух самых титулованных футболистов в истории "Реала". На его счету 26 трофеев.

В 2022 году Лука стал обладателем "Золотого мяча". Тогда же в составе сборной Хорватии он стал серебряным призером чемпионата мира-2022.

Метки:
Модрич Лука Реал Мадрид Футбол

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